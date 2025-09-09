< sekcia Ekonomika
Výrobca luxusných áut Hongqi chce uviesť na európsky trh 15 modelov
Spoločnosť to uviedla na mníchovskom autosalóne IAA Mobility.
Autor TASR
Mníchov 9. septembra (TASR) - Čínsky výrobca luxusných automobilov Hongqi plánuje uviesť do troch rokov na európsky trh 15 elektrifikovaných modelov. Spoločnosť to uviedla na mníchovskom autosalóne IAA Mobility. Informovala o tom agentúra Reuters.
Firma Hongqi, čo v preklade znamená červená vlajka, je divíziou koncernu FAW. Už teraz predáva svoje vozidlá na niektorých európskych trhoch vrátane Nórska, Holandska či Poľska. Do konca roka 2028 však chce mať v Európe viac než 200 predajcov.
Spoločnosť oznámila, že do tohto termínu chce na európsky trh uviesť 15 čistých elektrických vozidiel a hybridov. Uviedla to potom, ako na autosalóne predstavila svoje nové, čisto elektrické SUV EHS5.
Podľa hlavného dizajnéra FAW Gilesa Taylora má EHS5 dojazd 550 kilometrov a je „dynamickejšie a o niečo mladistvejšie“ než elektrické SUV EHS9, ktoré Hongqi v súčasnosti predáva v Európe. Cenu ani načasovanie predaja EHS5 firma Hongqi nezverejnila.
Automobilka je ďalšou z rastúceho počtu čínskych firiem, ako sú BYD, Chery a Changan, ktoré na domácom trhu čelia tvrdej cenovej vojne v segmente elektrických áut. To ich núti obzerať sa po ziskovejších trhoch vrátane Európy.
