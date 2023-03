Výrobca luxusných áut Porsche zaznamenal za minulý rok rekordný zisk

Stuttgart 13. marca (TASR) - Nemecká automobilka Porsche oznámila za minulý rok rekordný prevádzkový zisk takmer 7 miliárd eur. Prispel k tomu zvýšený objem predaja, v dôsledku čoho sa tržby zvýšili o viac než 13 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že za rok 2022 zvýšila prevádzkový zisk o 27,4 % na rekordných 6,8 miliardy eur. Čistý zisk sa zvýšil zo 4,03 miliardy eur v roku 2021 na 4,95 miliardy eur.



Firma uviedla, že v minulom roku predala 309.884 vozidiel, čo medziročne znamená rast o 2,6 %. To prispelo k zvýšeniu tržieb, ktoré v minulom roku dosiahli 37,6 miliardy eur. Oproti roku 2021 sa tak zvýšili o 13,6 %.



Automobilka zároveň potvrdila tohtoročný cieľ tržieb, ktoré by oproti tržbám za minulý rok mali vzrásť minimálne o 2,4 miliardy eur. Ako uviedla, tržby za tento rok by sa mohli pohybovať v rozmedzí od 40 miliárd do 42 miliárd eur.