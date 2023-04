Výrobca luxusných tenisiek Golden Goose zvýšil vlani tržby

Miláno 4. apríla (TASR) - Taliansky výrobca luxusnej športovej obuvi Golden Goose zaznamenal za minulý rok rast tržieb o takmer tretinu, pričom celkové príjmy presiahli hranicu 500 miliónov eur. Výsledky podporili najmä americké trhy, kde sa tržby zvýšili o viac než polovicu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť v utorok oznámila, že v roku 2022 dosiahla tržby na úrovni 500,9 milióna eur. Oproti roku 2021 to predstavuje rast o 30 %. Generálny riaditeľ Silvio Campara označil minulý rok za "nezabudnuteľný," k čomu prispeli najmä americké trhy, výrazný rast dopytu však firma zaznamenala aj v regióne EMEA (Európa, Blízky východ, Afrika). Na trhoch Amerík sa tržby spoločnosti známej teniskami v cene nad 400 eur zvýšili o 55 % a na trhoch EMEA zhruba o tretinu.



Campara uviedol, že aj tento rok začal veľmi dobre, a to opäť naprieč všetkými trhmi, na ktorých spoločnosť pôsobí. Dodal, že Golden Goose má šancu zvýšiť svoj podiel na trhu, keďže firma zvyšovala ceny svojich produktov iba mierne. Za ostatné tri roky sa cena výrobkov spoločnosti zvýšila v priemere o 5 až 6 %. To je podstatne miernejší rast než v prípade konkurencie. Dôvera zákazníkov vo firmu Golden Goose tak podľa Camparu výrazne vzrástla.



Výrobca tenisiek plánuje otvoriť tento rok ďalších 20 obchodov, dodal Campara. To je zhruba rovnaký počet ako v minulom roku.