Výrobca mýtnych systémov Kapsch ukončil 1. kvartál v strate

Viedeň 25. júla (TASR) - Rakúsky výrobca mýtnych systémov Kapsch TrafficCom vstúpil do obchodného roka 2020/21 so zlými výsledkami. Tržby v 1. kvartáli (do 30. júna) klesli zo 186 na 138 miliónov eur, prevádzkový výsledok sa zo zisku piatich miliónov eur za rovnaké obdobie minulého roka zmenil na stratu zhruba 11 miliónov eur.



Príčinou medziročného zhoršenia výsledkov je ukončenie veľkých projektov, napríklad prevádzkovanie mýtneho systému v Česku, pre ktoré Kapsch nemal pokračovanie zmluvy. Navyše, rozhodnutie Súdneho dvora EÚ ukončilo mýtny projekt v Nemecku, kde Kapsch stále bojuje o odškodné.



Spoločnosť spustila úsporný program, ktorý jej má v tomto obchodnom roku pomôcť zvládnuť negatívne vplyvy. Výkonný riaditeľ Georg Kapsch pritom ešte pred rokom očakával jednoznačne pozitívny prevádzkový výsledok.



Kapsch oznámil zrušenie dividendy na rok 2019/20, ktorú v júni znížil z 1,50 na 0,25 eura za akciu. Spoločnosť zrušenie dividendy navrhne na valnom zhromaždení akcionárov 9. septembra.