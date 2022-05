Výrobca nábytku Lind Mobler po pandémii naberá ľudí

Krupina 10. mája (TASR) – Výrobca čalúneného nábytku, spoločnosť Lind Mobler Slovakia so sídlom v Krupine zvyšuje mierne po dvoch rokoch proticovidových opatrení zamestnanosť. Aktuálne zamestnáva 847 ľudí. Ešte v polovici roku 2019 to bolo asi o 20 ľudí menej.



"Počas uplynulých dvoch rokov došlo k miernemu poklesu zamestnancov, ale v súčasnosti počet pracovníkov rastie. Z celkového počtu 847 ľudí aktuálne pracuje v prevádzke v Krupine 673 ľudí, 164 ich je v prevádzke v Prievidzi a desať v prevádzke v Topoľčanoch," informovala TASR spoločnosť.



Pandémia nového koronavírusu mala podľa firmy dosah takmer na každé odvetvie hospodárstva. "Výroba čalúneného nábytku však nepatrila medzi najzasiahnutejšie sektory ekonomiky, čo sa týka poklesu hospodárskej aktivity. Naša spoločnosť v uplynulom období v týchto náročných podmienkach dokonca zaznamenala mierny nárast obratu a bola schopná kontinuálne zabezpečiť dostupnosť svojich výrobkov," uviedla. Pokiaľ došlo k poklesu tržieb, na udržanie pracovných miest spoločnosť využila podporu z úradu práce.



Firma v uplynulých dvoch rokoch nasmerovala investície predovšetkým do oblasti výroby z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie výrobných priestorov, tiež do zvyšovania efektívnosti výroby, ako aj modernizácie softvérového vybavenia a do oblasti obnovy a rozšírenia výpočtovej techniky.



Spoločnosť je jedna z mála v regióne, ktorá využíva duálne vzdelávanie v školách. V tomto školskom roku majú v 1. ročníku v odbore čalúnnik päť žiakov a v odbore krajčírka tri žiačky. "Aj keď sa to môže zdať málo, pre nás je to pomerne veľký úspech, keďže po minulé roky sa nám nepodarilo odbory otvoriť," uviedla firma.



Záujem o štúdium v uvedených odboroch je však minimálny, pretože podľa firmy mladí ľudia nemajú záujem o učebné remeselné odbory. "Napriek tomu vidíme v duálnom vzdelávaní potenciál a veríme, že tento záujem sa začne v budúcnosti zvyšovať," uviedla.



Lind Mobler Slovakia plánuje aj napriek významnému rastu cien vstupného materiálu a energií zostať stabilným zamestnávateľom v regióne, ktorý zabezpečí primeraný rast miezd pre svojich zamestnancov a udrží si silnú a stabilnú pozíciu na trhu.



Takmer 99 percent výroby smeruje do zahraničia, hlavne do Nemecka a Dánska. Podľa finstat.sk spoločnosť zaznamenala v roku 2020 najvyššie tržby vo svojej histórii, keď dosiahli 82,63 milióna eur.