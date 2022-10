Výrobca nákladných áut AB Volvo zvýšil v 3. kvartáli tržby

Štokholm 20. októbra (TASR) - Švédsky výrobca nákladných áut AB Volvo zvýšil v 3. štvrťroku tržby o viac než tretinu, k čomu prispel vyšší objem predaja. Prevádzkový zisk však zaostal za odhadmi a spoločnosť upozornila, že rastúce náklady na energie a suroviny budú výzvou aj v nasledujúcom období. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Firma uviedla, že jej čistý zisk dosiahol v 3. štvrťroku 8,69 miliardy švédskych korún (793,98 milióna eur). V rovnakom období minulého roka vykázala automobilka zisk 7,11 miliardy SEK.



Vzrástol aj prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky, a to z 9,4 miliardy na 11,87 miliardy SEK. Napriek tomu však zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s rastom prevádzkového zisku v priemere na 11,96 miliardy USD.



Tržby dosiahli v 3. štvrťroku 114,9 miliardy SEK. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 35 %. Výsledky ovplyvnil zvýšený objem predaja, keď firma predala 53.303 nákladných vozidiel, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamená rast o 21 %.



Automobilka však varovala, že zvyšujúce sa náklady na energie dostávajú jej dodávateľskú základňu pod stále väčší finančný tlak. Navyše globálny dodávateľský reťazec je naďalej do veľkej miery nestabilný.



(1 EUR = 10,9448 SEK)