Výrobca nákladných áut Daimler Truck rozširuje vojenský biznis
Nemecká firma oznámila podpis dohody v piatok, pričom dodala, že cieľom je spolupráca v oblasti vývoja, produkcie a údržby vojenských logistických vozidiel na vybraných trhoch.
Autor TASR
Stuttgart 19. septembra (TASR) - Nemecký výrobca nákladných áut Daimler Truck podpísal dohodu o strategickom partnerstve s americkou zbrojárskou spoločnosťou General Dynamics Land Systems, čím automobilka rozšíri svoj vojenský biznis. Informovala o tom agentúra DPA.
Nemecká firma oznámila podpis dohody v piatok, pričom dodala, že cieľom je spolupráca v oblasti vývoja, produkcie a údržby vojenských logistických vozidiel na vybraných trhoch. „Vďaka spolupráci s General Dynamics Land Systems budeme môcť ponúknuť komplexné riešenia pre armády po celom svete, od podvozkov a základných vozidiel s výbavou na mieru až po dlhodobé služby a podporu,“ povedala na margo kontraktu Franziska Cusumanová, šéfka Mercedes-Benz Special Trucks, divízie spoločnosti Daimler Truck.
Vojenský biznis nemeckého výrobcu nákladných vozidiel je zatiaľ obmedzený. Podľa hovorcu Daimler Truck sa na obrate spoločnosti podieľa iba zhruba 1 %. Minulý rok však spoločnosť získala veľkú objednávku v spolupráci s General Dynamics Land Systems, keď spolu s ďalšími firmami dostali od kanadského ministerstva obrany objednávku na dodávku viac než 1500 logistických nákladných vozidiel.
