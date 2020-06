Výrobca nákladných áut Volvo plánuje zrušiť viac než 4000 miest

Štokholm 16. júna (TASR) - Švédsky výrobca nákladných áut a stavebnej techniky AB Volvo plánuje zrušiť po celom svete viac než 4000 administratívnych pracovných pozícií. V samotnom Švédsku by sa redukcia mala dotknúť takmer tretiny miest. Ako dôvod firma uviedla pandémiu nového koronavírusu, ktorá ovplyvnila dopyt po jej produktoch.



Spoločnosť so sídlom v Göteborgu v utorok informovala, že v administratíve zruší celkovo 4100 pracovných pozícií, z toho 1250 vo Švédsku. Zhruba 15 % by mali predstavovať miesta konzultantov. Firma zamestnáva celkovo 104.000 ľudí. Prepúšťanie chce uskutočniť v 2. polroku tohto roka.



Pandémia nového koronavírusu prudko zredukovala ekonomickú aktivitu, čo sa odrazilo na dopyte, vrátane dopytu po nákladných vozidlách. To prinútilo Volvo a ďalších výrobcov nákladných áut znížiť náklady. Napríklad spoločnosť Scania už začiatkom júna informovala, že bude musieť zredukovať počet pracovných miest, pričom uviedla, že "vzhľadom na dôsledky pandémie nového koronavírusu má celosvetovo o 5000 zamestnancov viac, než potrebuje".



Podobne reaguje aj Volvo. "Pandémia a v jej dôsledku opatrenia, ktoré vlády prijali, viedli na trhu k situácii, ktorá prudko zasiahla náš priemysel," povedal šéf firmy AB Volvo Martin Lundstedt. Ako dodal, spoločnosť musí na znižujúci sa dopyt reagovať.