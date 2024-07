Výrobca nákladných pneumatík získal prestížny certifikát udržateľnosti

Púchov 9. júla (TASR) - Závod na výrobu nákladných pneumatík spoločnosti Continental Tires Slovakia v Púchove získal certifikát udržateľnosti International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS. Po závodoch na výrobu pneumatík v portugalskom Lousade a čínskom Hefei je tretím výrobným závodom spoločnosti Continental s certifikátom ISCC PLUS. Informovala o tom koordinátorka lokálnej komunikácie spoločnosti Katarína Pavlisová.



"Náš závod v Púchove je prvým závodom na výrobu nákladných pneumatík Continental, ktorý získal certifikáciu ISCC PLUS. Je to znak nášho záväzku ku kvalite a udržateľnosti," uviedol riaditeľ závodu Nákladné pneumatiky Continental v Púchove Anton Vatala.



Certifikácia je podľa neho dôležitým míľnikom v úsilí Continentalu využívať viac ako 40 % obnoviteľných a recyklovaných materiálov vo svojich pneumatikách do roku 2030 a stať sa úplne klimaticky neutrálnymi do roku 2050. Najneskôr do roku 2050 majú byť všetky nové pneumatiky Continental vyrobené výhradne z udržateľných materiálov.



Spoločnosť Continental Tires Slovakia v Púchove tvorí závod Osobné a ľahké nákladné pneumatiky a závod Nákladné pneumatiky, zamestnáva viac ako 5000 zamestnancov. Súčasťou spoločnosti je divízia Technologické centrum, zaoberajúca sa výskumom a vývojom pneumatík celosvetovo a jednotka divízie ContiTech, ktorá je k dispozícii zákazníkom ťažobného priemyslu.