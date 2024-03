Výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck zvýšil zisk o takmer 40 %

Berlín 1. marca (TASR) - Nemecký výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck zaznamenal v minulom roku rast prevádzkového zisku o takmer 40 %. Zároveň však uviedol, že v tomto roku očakáva pokles predaja, a to aj na kľúčovom severoamerickom trhu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Zisk Daimler Truck pred úrokmi a daňami (EBIT) upravený o jednorazové položky dosiahol v minulom roku 5,5 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje zvýšenie o 37,5 %. Výsledky prekonali aj očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom upraveného EBIT na 5,2 miliardy eur.



Spoločnosť už v januári zverejnila, že vlani predala celkovo 526.053 nákladných áut a autobusov. To je o 1 % viac než v roku 2022. Predaj potiahol kľúčový trh Severnej Ameriky, najväčší a najlukratívnejší trh pre nemeckého výrobcu. Objem predaja na tomto trhu vzrástol vlani o 4 %. Zvýšil sa aj predaj v Ázii, a to o 3 %. Severoamerický a ázijský trh tak vykompenzovali pokles predaja v Južnej Amerike a Európe, kde sa predaj vozidiel Daimler Truck znížil o 5 %.



V tomto roku však firma počíta s poklesom predaja, pričom očakáva ďalší pokles dopytu po ťažkých nákladných vozidlách na európskom trhu, avšak aj v Severnej Amerike. Odhaduje, že v roku 2024 predá celosvetovo zhruba 510.000 vozidiel.



Daimler Truck okrem toho oznámil program spätného odkúpenia akcií. V nasledujúcich dvoch rokoch plánuje spätne odkúpiť akcie v hodnote približne 2 miliardy eur.