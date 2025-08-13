< sekcia Ekonomika
Výrobca obranných komponentov Renk chce ďalej predávať do Izraela
Autor TASR
Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecká spoločnosť Renk, výrobca obranných komponentov, je v prípade zákazu vývozu do Izraela pripravená presunúť dotknutú produkciu mimo Nemecka. Povedal to šéf firmy Alexander Sagel. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť Renk vyrába pokročilé prevodové systémy pre tanky, obrnené vozidlá a námorné lode. „Ak ich (stovky prevodových systémov) nebudeme môcť vyrábať v Nemecku, presunieme tento objem produkcie do iného závodu, napríklad v USA,“ povedal Sagel. Dodal, že to môže trvať osem až desať mesiacov, firma to však „pre udržanie biznisu“ urobí. Izrael sa podľa Sagela na celkovom firemnom portfóliu spoločnosti Renk podieľa približne 2 až 3 %.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok 8. augusta oznámil, že Nemecko dočasne zakáže svojim spoločnostiam dodávať do Izraela vojenské vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť vo vojne v Pásme Gazy. Reagoval tak na vyhlásenia izraelskej vlády o prípravách na prevzatie kontroly Izraela nad mestom Gaza.
