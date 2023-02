Výrobca obuvi Botas končí, značka aj výroba má ale šancu prežiť

Praha 23. februára (TASR) - Český výrobca športovej obuvi Botas je v likvidácii. Firma už na prelome rokov prerušila výrobu a teraz hľadá záujemcu, ktorý by zachoval tradičné meno a vyrábal topánky v Česku. Rokovania so záujemcami o jadro majetku firmy by sa mohli uzatvoriť ešte tento rok, predpokladá likvidátor Botasu. Informoval o tom server E15.cz.



František Nestával, spolumajiteľ spoločnosti Benal, ktorá Botas vlastní, už v januári pre Seznam Zprávy uviedol, že firma prepustila časť zo 70 zamestnancov. Ukončenie výroby odôvodnil rastom cien energií, ako aj nedostatkom kvalifikovaného personálu.



Už vtedy Nestával hovoril o tom, že buď nájde partnera, ktorý bude "botasky" vyrábať, alebo značku Botas predá. Firma je však už od začiatku januára v likvidácii a Nestával o podrobnostiach odmieta hovoriť s tým, že sa na tomto postupe dohodol s likvidátorom.



Podľa likvidátora Ladislava Vilimovského prejavilo záujem o Botas alebo časť jeho majetku niekoľko subjektov. Niektorí však chcú iba značku alebo stroje. Vilimovský dodal, že dohodnúť by sa chceli s takým záujemcom, ktorý chce zachovať značku aj výrobu v Česku. Jeden taký aj podľa neho existuje.



Vo firme sa v minulých týždňoch uskutočnila inventúra, uviedol likvidátor s tým, že sa práve skončila, takže čoskoro budú mať predstavu, čo za firmu požadovať. Podľa neho by sa predaj podstatnej časti majetku Botasu mal dokončiť ešte tento rok. Niektoré časti majetku, ako napríklad staré stroje, bude ťažšie predať, čo celkový proces likvidácie spoločnosti pravdepodobne natiahne až do budúceho roka.



V roku 2021 zarobil Botas 7,6 milióna Kč (321.095 eur), rok predtým bola firma stratová. Nestával vtedy tvrdil, že spoločnosti pomohol v roku 2021 k zisku predaj nepotrebného majetku, ináč by sa hospodárenie skončilo v miernej strate. Zároveň varoval, že výsledky za rok 2022 budú ovplyvnené výpadkom vývozu do Ruska a ďalších krajín v dôsledku vojny na Ukrajine, ako aj rastom cien materiálov.



(1 EUR = 23,669 CZK)