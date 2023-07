Výrobca odmínovacích systémov zvýši produkciu, navštívili ho ministri

Bratislava/Krupina 14. júla (TASR) - Výrobca odmínovacích systémov Božena, Way Industries, avizuje zvyšovanie produkcie, v súčasnosti dokončuje reorganizáciu výrobných kapacít. Uviedol to CEO spoločnosti Bronislav Balga. Krupinskú firmu v piatok navštívili minister obrany Martin Sklenár a šéf rezortu diplomacie Miroslav Wlachovský, zaujímali sa o možnosti podpory a kapacity spoločnosti v súvislosti so zvýšeným dopytom po jej produktoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.



"Dokončujeme reorganizáciu výrobných kapacít pre zvýšenie produkcie odmínovacích systémov Božena 5+ a 4+ na kapacitu výroby až osem kusov mesačne. Zároveň zabezpečujeme tiež prípravu výrobných kapacít na výrobu náhradných dielov pre tieto systémy," avizoval Balga. Deklaroval pripravenosť pomôcť Ukrajine pri odmínovaní, a to dodávkou techniky, náhradných dielov, poradenstvom a vyškolením servisného a obslužného personálu.



"Odmínovací systém Božena je veľmi žiadanou komoditou, pričom vzhľadom na možnosti komerčného predaja ide tiež o šancu na rast kapacít, spôsobilostí, pracovných miest a ekonomický rozvoj," skonštatoval minister obrany s tým, že práve tieto systémy budú dôležité aj pri povojnovej obnove Ukrajiny. Šéf rezortu diplomacie ocenil, že slovenský obranný priemysel má kapacitu pomáhať nášmu susedovi, ktorý sa bráni pred agresiou Ruska.



Ministri zdôraznili, že ich rezorty sú pripravené poskytnúť slovenským podnikom obranného priemyslu potrebnú podporu, aby dokázali pružne reagovať na zvýšený dopyt po ich výrobkoch. Na rokovaní sa zúčastnil aj viceprezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR Alexander Gurský.



Slovensko doposiaľ poskytlo Ukrajine v rámci pomoci desať diaľkovo riadených odmínovacích systémov Božena, z toho dva v najnovšej, piatej verzii. Okrem toho rezort obrany prevzal záštitu aj nad iniciatívou s názvom Darček pre Putina, ktorej súčasťou je zbierka na zakúpenie zariadenia Božena 5+ pre Ukrajinu spolu s vybavením a výcvikom hasičského EOD tímu.