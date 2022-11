Výrobca odmínovačov Way Industries Krupina ide vyrábať aj lanovky

Krupina 8. novembra (TASR) - Spoločnosť Way Industries Krupina sa stala 100-percentným akcionárom spoločnosti Tatralift Kežmarok. Slovenský producent odmínovačov a stavebných strojov tak transakciou vstúpil aj do výroby lanových dopravných systémov. Informoval o tom generálny riaditeľ Way Industries Bronislav Balga. Sumu, za ktorú kežmarskú spoločnosť kúpili, nezverejnil.



Podľa Balgu Way Industries sa ohlásenou akvizíciou snaží diverzifikovať svoje výrobné portfólio a zároveň využiť spojenie dvoch silných domácich značiek. "Súčasné náročné ekonomické podmienky nútia firmy hľadať príležitosti a využívať nielen úspory z rozsahu výroby, ale aj ďalšie synergické efekty. Bude sa to týkať tak výroby, ako aj nákupu, montáže či obchodu," zdôraznil Balga.



Spoločnosť chce pri výrobe lanoviek a vlekov využívať moderné technológie v Krupine. V Kežmarku zachová výskum, vývoj a obchod. "V novej divízii lanových dopravných systémov plánujeme počet zamestnancov zastabilizovať na čísle 30. Tržby v tomto segmente prognózujeme na budúci rok k 10 miliónom eur," dodal Balga.



História strojární v Krupine sa začala v roku 1966. Výrobné portfólio spoločnosti tvoria v súčasnosti predovšetkým šmykom riadené nakladače, odmínovacie a bezpečnostné systémy. Way Industries aktuálne zamestnáva asi 240 ľudí.