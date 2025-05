Výrobca piva Diageo sa pripravuje na zaplatenie amerických ciel

Londýn 24. mája (TASR) - Svetový výrobca alkoholických nápojov Diageo, kótovaný na burze v Londýne, odhaduje, že americké clá ho budú ročne stáť 150 miliónov USD (132,73 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Spoločnosť, ktorá vyrába whisky Johnnie Walker, rum Captain Morgan, likér Baileys či vodku Smirnoff, pôsobí na trhoch na celom svete.



Spoločnosť už oznámila program úspory nákladov vo výške 500 miliónov USD počas troch rokov, „ktorý umožní reinvestície do budúceho rastu“.



Podľa výsledkov za 3. štvrťrok (január - marec) aktuálneho finančného roka 2024/25 jej čisté tržby vzrástli o 2,9 % na 4,4 miliardy USD. Aj za celý rok do konca júna 2025 očakáva nárast tržieb, ale „mierny pokles organického prevádzkového zisku“, pričom v tomto odhade už zohľadňuje vplyv ciel.



Americký prezident Donald Trump začiatkom apríla najprv vyhlásil a následne pozastavil recipročné clá pre väčšinu obchodných partnerov na 90 dní. Ale USA stále uplatňujú clá vo výške 10 % na dovoz zo zahraničia, pričom na autá, oceľ a hliník platí clo až vo výške 25 %.



Diageo plánuje aj predaj niektorých aktív do roku 2028 v snahe zlepšiť svoj výkon a znížiť dlhy.



(1 EUR = 1,1301 USD)