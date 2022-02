Výrobca pneumatík Bridgestone dosiahol vlani vysoký zisk

Tokio 15. februára (TASR) - Po strate v roku 2020, prvej za takmer sedem desaťročí, oznámil japonský výrobca pneumatík Bridgestone vlani vysoký zisk. Spoločnosť podporil rast tržieb o viac než pätinu, pod čo sa podpísal zvýšený dopyt po jej produktoch, najmä v prémiovom segmente. Informoval o tom server RTTNews.



Druhý najväčší výrobca pneumatík na svete uviedol, že zisk za minulý rok predstavoval 394,04 miliardy jenov (3 miliardy eur), zatiaľ čo v roku 2020 vykázala firma stratu na úrovni 23,30 miliardy jenov. Bola to prvá strata spoločnosti za 69 rokov.



Zisk z pokračujúcich operácií predstavoval 307,87 miliardy jenov. V roku 2020 zaznamenala spoločnosť v tomto ukazovateli stratu 19,79 miliardy jenov.



Zároveň oznámila prudký rast prevádzkového zisku, dosiahol 376,8 miliardy jenov. Upravený prevádzkový zisk zaznamenala firma na úrovni 394,34 miliardy jenov, čo znamená rast o vyše 90 %.



Tržby oznámil Bridgestone na úrovni 3,25 bilióna jenov. V porovnaní s rokom 2020 vzrástli o 20,4 %.



So ziskom počíta Bridgestone aj v tomto roku, bude však podľa jej odhadov výrazne slabší než za rok 2021. Naopak, zlepšiť by sa mali tržby aj upravený prevádzkový zisk.



Čistý zisk by mal dosiahnuť zhruba 280 miliárd jenov, teda o takmer 29 % menej než v roku 2021. Upravený prevádzkový zisk by však mal podľa prognózy firmy vzrásť o 7,8 % na 425 miliárd jenov a tržby o viac než 12 % na 3,65 bilióna jenov.



(1 EUR = 131,18 JPY)