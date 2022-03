Výrobca pneumatík Continental sa po 2 stratových rokoch vrátil k zisku

Berlín 9. marca (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík Continental oznámil za minulý rok zisk. Do plusových čísiel sa tak vrátil po dvoch rokoch strát. Zároveň v tomto roku očakáva zvýšenie tržieb, aj keď ich objem bude ovplyvňovať vojnový konflikt na Ukrajine.



Spoločnosť v stredu oznámila, že za minulý rok dosiahla čistý zisk 1,5 miliardy eur. Napriek návratu k zisku však mierne zaostala za očakávaniami analytikov oslovených spoločnosťou Refinitiv. Tí počítali so ziskom na úrovni 1,7 miliardy eur. Informovala o tom agentúra Reuters.



Continental naďalej očakáva v tomto roku rast svetovej produkcie osobných a ľahkých úžitkových áut o 6 % až 9 %. To by malo zvýšiť jeho tržby na 38 miliárd až 40 miliárd eur. V roku 2021 predstavovali tržby Continentalu 33,8 miliardy eur. Ako povedal generálny riaditeľ spoločnosti Nikolai Setzer, čipová kríza by sa mala v 2. polroku tohto roka zmierniť, na obnovenie zásob si však bude potrebné počkať do ďalšieho roka.



Firma zároveň uviedla, že pracuje na presunutí produkcie z ruského závodu, ktorý po invázii Ruska na Ukrajinu odstavila. Na Ukrajine závody nemá. V súvislosti s konfliktom dodala, že zverejnené vyhliadky na rok 2022 tento faktor nezahrnujú a v prípade, že sa kríza bude predlžovať, odrazí sa to na vývoji jej tržieb aj zisku.