Výrobca pneumatík Continental sa prepadol v 3. kvartáli do straty

Berlín 10. novembra (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík Continental oznámil za tretí štvrťrok stratu, napriek vyšším tržbám. Výsledky do veľkej miery ovplyvnili vyššie úrokové sadzby a náklady. Firma napriek tomu ponechala svoj odhad na celý rok nezmenený. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť Continental vo štvrtok uviedla, že v treťom štvrťroku zaznamenala čistú stratu na úrovni 211 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka vykázala zisk 309,1 milióna eur. Upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) však dosiahol 605 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 46,7 %, a príslušná marža dosiahla 5,8 % oproti 5,2 % pred rokom.



Konsolidované tržby vykázal Continental za tretí štvrťrok na úrovni 10,40 miliardy eur. To znamená ich zvýšenie o 29,3 %.



Spoločnosť zároveň potvrdila pôvodnú prognózu v oblasti tržieb a marže EBIT na celý rok. Naďalej očakáva, že konsolidované tržby dosiahnu 38,3 miliardy až 40,1 miliardy eur a rovnako ďalej počíta s tým, že upravená marža EBIT sa bude pohybovať v rozmedzí od 4,7 do 5,7 %.