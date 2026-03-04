< sekcia Ekonomika
Výrobca pneumatík Continental skončil v strate 165 miliónov eur
Hospodárky výsledok firmy za minulý rok ovplyvnili mimoriadne položky súvisiace s odčlenením spoločnosti Aumovio a plánovaným predajom divízie OESL.
Autor TASR
Berlín 4. marca (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík a komponentov pre automobilový priemysel Continental za rok 2025 vykázal čistú stratu v sume 165 miliónov eur, čiže 0,83 eura na akciu. V predchádzajúcom roku pritom dosiahol zisk 1,168 miliardy eur, čiže 5,84 eura na akciu. Upravený prevádzkový zisk spoločnosti klesol na 2,035 miliardy eur z úrovne 2,212 miliardy eur v roku 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hospodárky výsledok firmy za minulý rok ovplyvnili mimoriadne položky súvisiace s odčlenením spoločnosti Aumovio a plánovaným predajom divízie OESL. Tržby firmy Continental vlani klesli na 19,676 miliardy eur z úrovne 20,077 miliardy v predošlom roku.
„Continental očakáva volatilné trhové prostredie aj v roku 2026,“ uviedla firma. Predpokladá totiž, že globálny predaj pneumatík sa môže vyvíjať od poklesu o 1 % po rast o 2 %. Continental odhaduje, že v tomto roku dosiahne konsolidované tržby v pásme 17,3 až 18,9 miliardy eur.
