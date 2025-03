Výrobca pneumatík Continental zaznamenal za minulý rok rast zisku

Hannover 4. marca (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík a komponentov pre automobilky Continental oznámil za minulý rok mierny rast zisku, konsolidované tržby však klesli o vyše 4 %. Ako dôvod uviedla spoločnosť problémy v automobilovom sektore v poslednom období, podľa vedenia firmy však výsledky splnili očakávania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a portálu RTTNews.



Spoločnosť Continental v utorok uviedla, že v minulom roku dosiahol jej čistý zisk 1,17 miliardy eur. Výsledok je tak mierne lepší než za rok 2023, v ktorom čistý zisk Continentalu predstavoval 1,16 miliardy eur. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil z 2,53 miliardy eur v roku 2023 na 2,69 miliardy eur.



Konsolidované tržby však klesli. Dosiahli 39,72 miliardy eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 4,1 %. Finančný riaditeľ spoločnosti Olaf Schick ako dôvod uviedol problémy v globálnom automobilovom priemysle, dodal však, že výsledky splnili očakávania firmy.



Tento rok odhaduje Continental konsolidované tržby v rozmedzí od 38 miliárd do 41 miliárd eur. Aj naďalej budú veľkú úlohu zohrávať opatrenia na znižovanie nákladov, keďže ani tento rok neočakáva firma podľa Schicka zlepšenie situácie na trhu.



Súčasťou znižovania nákladov je aj redukcia pracovných miest. Už začiatkom roka 2024 oznámil Continental plány na zrušenie 7150 pracovných miest do roku 2025, pričom väčšinu v administratíve a časť vo vývoji. Vo februári tohto roka informovala spoločnosť o tom, že z pôvodne uvedeného pánu zrealizovala takmer už 90 % škrtov, navyše do konca roka 2026 prepustí ďalších približne 3000 zamestnancov. Znižovanie pracovných miest sa bude týkať najmä výskumu a vývoja, pričom viac ako polovica škrtov sa má dotknúť prevádzok v Nemecku.