Výrobca pneumatík Goodyear predá značku Dunlop japonskej firme

Washington 8. januára (TASR) - Americký výrobca pneumatík Goodyear predá svoju značku Dunlop japonskej spoločnosti Sumitomo Rubber Industries. O plánoch spoločnosti informovali agentúry DPA a Reuters.



Predaj značky Dunlop za 701 miliónov USD (674,49 milióna eur) zahrnuje značku a ochranné známky v Európe, Severnej Amerike a Oceánii, uviedol Goodyear. Očakáva sa, že transakcia sa dokončí do polovice tohto roka.



Podľa šéfa Goodyear Marka Stewarta je predaj značky pre americkú firmu významným medzníkom. Ako povedal, nielenže to znamená plus pre akcionárov, ale spoločnosti zlepší pozíciu a umožní zameranie sa na rast kľúčových značiek. Goodyear by mal predávať pneumatiky značky Dunlop na osobné autá v Európe minimálne do konca tohto roka, pričom japonskej firme by mal platiť licenčné poplatky.



Americká firma už v roku 2023 oznámila, že chce znížiť náklady a zredukovať svoje portfólio. V rámci tohto plánu minulý rok spoločnosť podpísala s japonskou firmou Yokohama Rubber dohodu o predaji svojej divízie pneumatík pre ťažkú techniku OTR. Divízia OTR (Off-the-Road) vyrába pneumatiky pre vozidlá využívané v banskom a ťažobnom priemysle, v stavebníctve či na prácu v prístavoch. Predaj sa však netýkal výroby OTR pneumatík pre potreby americkej armády.



(1 EUR = 1,0393 USD)