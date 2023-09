Výrobca pneumatík Goodyear zruší mimo USA zhruba 1200 pracovných miest

Akron 10. septembra (TASR) - Americký výrobca pneumatík Goodyear Tire & Rubber zruší mimo Spojených štátov približne 1200 pracovných miest. Časť z nich by tak mali tvoriť pracovné pozície v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť koncom týždňa uviedla, že pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA) schválila plán racionalizácie a reorganizácie s tým, že to bude znamenať prepustenie zhruba 1200 zamestnancov. Jej krok nasledoval po tom, ako aktivistický investor Elliott Investment Management v máji kritizoval vedenie firmy Goodyear za zlý manažment a zaostávanie za konkurentmi ako Michelin a Bridgestone. Elliott Investment, ktorý v americkom výrobcovi pneumatík kontroluje 10-percentný podiel, vyvíjal na Goodyear tlak aj čo sa týka počtu a fungovania jednotlivých prevádzok.



Spoločnosť nakoniec pristúpila k reorganizácii. V tejto súvislosti uviedla, že chce zlepšiť štruktúru nákladov, pričom od zmien si v nasledujúcich rokoch sľubuje "výrazné úspory".



Začiatkom augusta firma Goodyear zverejnila výsledky za 2. kvartál, pričom oznámila stratu. Dôvodom bol slabší dopyt z oblasti nákladnej dopravy v USA aj v Európe, výsledky však čiastočne ovplyvnilo aj tornádo v štáte Mississippi, ktoré zasiahlo do produkcie tamojšieho závodu firmy, uviedol portál Transport Topics.



Za 2. štvrťrok zaznamenal Goodyear stratu 208 miliónov USD (194,32 milióna eur), čo na akciu predstavuje 73 centov. V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala firma zisk 166 miliónov USD (58 centov/akcia). Tržby dosiahli 4,87 miliardy USD, zatiaľ čo v 2. kvartáli 2022 predstavovali 5,21 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0704 USD)