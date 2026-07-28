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< sekcia Ekonomika

Výrobca pneumatík Michelin oznámil za 1. polrok pokles tržieb

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Michelin oznámil, že v prvých šiestich mesiacoch roka dosiahli jeho tržby 12,7 miliardy eur.

Autor TASR
Paríž 28. júla (TASR) - Francúzsky výrobca pneumatík Michelin zaznamenal v 1. polroku pokles tržieb, čo do veľkej miery ovplyvnili nepriaznivé kurzové vplyvy. Informovala o tom agentúra DPA.

Michelin oznámil, že v prvých šiestich mesiacoch roka dosiahli jeho tržby 12,7 miliardy eur. Medziročne to znamená pokles o 2,6 %. Bez započítania nepriaznivých kurzových vplyvov sa však tržby zvýšili o 0,5 %.

Firma v tejto súvislosti dodala, že ťažila najmä z lepšieho produktového mixu a rastu objemu predaja na náhradnom trhu. Ten dosiahol 5 %.

Čo sa týka jednotlivých segmentov firmy, najvyššie tržby vykázal spotrebiteľský segment, kde dosiahli takmer 7 miliárd eur. Zároveň zaznamenal prevádzkovú maržu 12,5 %. Segment dopravy vykázal prevádzkovú maržu 5,9 % a segment špeciálnych činností prevádzkovú maržu 14,1 %.
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