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Výrobca pneumatík Michelin oznámil za 1. polrok pokles tržieb
Michelin oznámil, že v prvých šiestich mesiacoch roka dosiahli jeho tržby 12,7 miliardy eur.
Autor TASR
Paríž 28. júla (TASR) - Francúzsky výrobca pneumatík Michelin zaznamenal v 1. polroku pokles tržieb, čo do veľkej miery ovplyvnili nepriaznivé kurzové vplyvy. Informovala o tom agentúra DPA.
Michelin oznámil, že v prvých šiestich mesiacoch roka dosiahli jeho tržby 12,7 miliardy eur. Medziročne to znamená pokles o 2,6 %. Bez započítania nepriaznivých kurzových vplyvov sa však tržby zvýšili o 0,5 %.
Firma v tejto súvislosti dodala, že ťažila najmä z lepšieho produktového mixu a rastu objemu predaja na náhradnom trhu. Ten dosiahol 5 %.
Čo sa týka jednotlivých segmentov firmy, najvyššie tržby vykázal spotrebiteľský segment, kde dosiahli takmer 7 miliárd eur. Zároveň zaznamenal prevádzkovú maržu 12,5 %. Segment dopravy vykázal prevádzkovú maržu 5,9 % a segment špeciálnych činností prevádzkovú maržu 14,1 %.
Michelin oznámil, že v prvých šiestich mesiacoch roka dosiahli jeho tržby 12,7 miliardy eur. Medziročne to znamená pokles o 2,6 %. Bez započítania nepriaznivých kurzových vplyvov sa však tržby zvýšili o 0,5 %.
Firma v tejto súvislosti dodala, že ťažila najmä z lepšieho produktového mixu a rastu objemu predaja na náhradnom trhu. Ten dosiahol 5 %.
Čo sa týka jednotlivých segmentov firmy, najvyššie tržby vykázal spotrebiteľský segment, kde dosiahli takmer 7 miliárd eur. Zároveň zaznamenal prevádzkovú maržu 12,5 %. Segment dopravy vykázal prevádzkovú maržu 5,9 % a segment špeciálnych činností prevádzkovú maržu 14,1 %.