Výrobca pneumatík Michelin zvažuje zvýšenie investícií v USA

Paríž 11. februára (TASR) - Francúzsky výrobca pneumatík Michelin zvažuje zvýšenie investícií do projektov v Spojených štátoch, aby zmiernil obchodný tlak zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Keď sa pozrieme na naše globálne investičné plány, myslíme si, že by sa možno oplatilo zamerať na projekty v Spojených štátoch a spomaliť projekty inde," uviedol Florent Menegaux, generálny riaditeľ spoločnosti, v rozhovore, ktorý zverejnil v utorok denník Financial Times. Vývoz výrobkov z Európskej únie nie je v súčasnosti rentabilný, dodal riaditeľ spoločnosti, ktorá má v USA a Kanade okolo 30 závodov. Výrobca pneumatík minulý rok v novembri oznámil zatvorenie dvoch závodov v západnom Francúzsku, v ktorých pracovalo spolu 1254 ľudí. Vedenie spoločnosti označilo za dôvod stratu konkurencieschopnosti v dôsledku prítomnosti lacných pneumatík z Ázie na trhu, ako aj rastúcej inflácie a vysokých nákladov na elektrickú energiu vo Francúzsku.



V januári Menegaux francúzskym zákonodarcom povedal, že vyššie náklady na energiu a inflácia od roku 2019 spôsobili, že pre Michelin je výroba pneumatík v Európe dvakrát drahšia ako v Ázii.