Výrobca pneumatík sa pre odchod z Ruska prepadol do straty

Helsinki 2. augusta (TASR) - Fínsky výrobca pneumatík Nokian Tyres sa nečakane prepadol v 2. kvartáli do straty. Dôvodom je odchod firmy z Ruska, kde mala svoj najväčší závod. Fínska spoločnosť zároveň dodala, že v tomto kvartáli by mala oznámiť výstavbu nového závodu, ktorý nahradí ruskú produkciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nokian Tyres uviedla, že v 2. kvartáli zaznamenala prevádzkovú stratu 203 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom vykázala prevádzkový zisk 81,8 milióna eur. Sankcie západných krajín voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu však prinútili fínskeho výrobcu najskôr pozastaviť aktivity a koncom júna oznámiť odchod z ruského trhu. Vo svojom závode neďaleko Petrohradu pritom firma vyrábala až 80 % pneumatík pre osobné autá. Výsledkom je vysoká strata, zatiaľ čo odhady poukazovali na prevádzkový zisk za 2. kvartál na úrovni vyše 33 miliónov eur.



V reakcii na informáciu firmy sa jej akcie prepadli o viac než 10 %. Od začiatku roka akcie fínskej spoločnosti klesli už o takmer 70 %.



Generálny riaditeľ Nokian Tyres Jukka Moisio zároveň povedal, že spoločnosť v priebehu 3. štvrťroka oznámi miesto výstavby nového závodu, ktorý by mal nahradiť závod v Rusku, ako aj objem investície. "Zvážili sme viacero možností a krajín, ktoré by prichádzali do úvahy," povedal Moisio s tým, že nový závod postaví spoločnosť Nokian Tyres na zelenej lúke. Takýto projekt uprednostnila pred spoločným podnikom či kúpou už existujúceho závodu. "Očakávame, že investičné rozhodnutie padne ešte pred zverejnením výsledkov za 3. štvrťrok," dodal šéf Nokian Tyres.