Výrobca pneumatík Pirelli zvýšil vlani zisk o takmer 6 %
Spoločnosť tento týždeň uviedla, že v minulom roku dosiahla čistý zisk 530,7 milióna eur. V porovnaní s rokom 2024 to predstavuje zvýšenie o 5,9 %.
Autor TASR
Miláno 26. februára (TASR) - Taliansky výrobca pneumatík Pirelli oznámil za minulý rok zvýšenie čistého zisku o takmer 6 %. Rast by vykázali aj celkové tržby, do ich vývoja však zasiahli nepriaznivé kurzové vplyvy. Tento rok odhaduje firma tržby na približne rovnakej úrovni ako za minulý rok, prípadne mierne vyššie. Informovali o tom agentúra Reuters a portál Alliance News.
Vzrástol aj upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). V roku 2024 dosiahol 1,52 miliardy eur, vlani to bolo 1,55 miliardy eur. Zisková marža sa zvýšila z 22,4 % na minuloročných 22,8 %.
Tržby sa však menili iba minimálne. Zatiaľ čo v roku 2024 predstavovali 6,77 miliardy eur, vlani to bolo 6,78 miliardy eur. Dôvodom boli najmä nepriaznivé kurzové vplyvy. Tržby na organickej báze, ktoré kurzové vplyvy nezahrnujú, vzrástli o 4,2 %.
Čo sa týka výhľadu tržieb na tento rok, Pirelli odhaduje, že sa budú pohybovať zhruba na minuloročnej úrovni, prípadne zaznamenajú mierny rast. Tohtoročná prognóza v oblasti tržieb sa pohybuje od 6,7 miliardy do 6,9 miliardy eur. Čo sa týka tržieb na organickej báze, tie by podľa odhadu spoločnosti mali vzrásť o 3 % až 4 %.
