Výrobca počítačov Lenovo dosiahol v 3. kvartáli rekordné tržby aj zisk

Peking 3. februára (TASR) - Čínska spoločnosť Lenovo Group oznámila za 3. kvartál svojho obchodného roka 2020/2021 rekordné tržby aj zisk. Najväčší výrobca osobných počítačov na svete ťažil z pandémie nového koronavírusu, keď v dôsledku rozšírenej práce z domu výrazne vzrástol dopyt po počítačoch.



Čistý zisk spoločnosti vzrástol v období od októbra do konca decembra medziročne o 53 % na doteraz najvyššiu hodnotu 395 miliónov USD (327,96 milióna eur). Firma tak vysoko prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 293,7 milióna USD.



Aj tržby dosiahli rekordnú hodnotu, a to 17,25 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 22 %.



"Pandémia mení správanie sa ľudí," povedal v reakcii na výsledky spoločnosti pre agentúru Reuters predseda predstavenstva firmy Lenovo Jang Jüan-čching. Zároveň verí, že aj po odznení pandémie bude nový trend na pracovnom trhu pokračovať.



Šírenie nového koronavírusu a s tým spojená práca z domu výrazne zvýšili dopyt po laptopoch, ako aj televízoroch a iných spotrebičoch. To podporilo hospodárske výsledky nielen firmy Lenovo, ale aj jej konkurencie, ako sú Samsung Electronics či Panasonic. Podľa údajov spoločnosti pre prieskum trhu Gartner celosvetové dodávky osobných počítačov vzrástli v období od októbra do konca decembra medziročne o 10,7 %.



Firma Lenovo si v tomto období zároveň posilnila pozíciu na trhu s počítačmi, keď jej podiel vzrástol na 27,1 %. Na druhom mieste je HP s podielom 19,8 % a na treťom Dell Technologies s podielom 16,6 %.



(1 EUR = 1,2044 USD)