Výrobca polovodičov TSMC zaznamenal výrazný nárast tržieb
Autor TASR
Tchaj-pej 9. októbra (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) zaznamenal v 3. kvartáli výrazný nárast tržieb, ktoré prekonali očakávania trhu. Zvýšený záujem o aplikácie umelej inteligencie totiž podporil dopyt po produktoch spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Tržby za tri mesiace od júla do septembra 2025 medziročne stúpli o 30 % a podľa výpočtov agentúry Reuters dosiahli 989,92 miliardy TWD (27,69 miliardy eur) po 759,69 miliardy TWD v rovnakom období minulého roka. Analytici v priemere počítali s tržbami vo výške 973,26 miliardy TWD.
TSMC zverejní úplné výsledky za 3. kvartál 16. októbra vrátane aktualizovaného výhľadu pre prebiehajúci štvrťrok a celý rok.
TSMC je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete, medzi jeho zákazníkov patria napríklad Nvidia a Apple. Patrí k firmám, ktoré zatiaľ najviac profitovali z pokroku v oblasti umelej inteligencie. Akcie TSMC sa od začiatku roka posilnili o 34 %.
(1 EUR = 35,754 TWD)
