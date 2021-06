Výrobca prevodoviek chová včely, v areáli závodu hniezdia aj dravce

Kechnec 13. júna (TASR) – S chovom včiel začali pred rokom vo firme na výrobu prevodoviek v priemyselnom parku v Kechneci (okres Košice-okolie). Nezvyčajný nápad pre takéto areály patrí k projektom spoločnosti Magna PT v rámci starostlivosti o životné prostredie a biodiverzitu. O tri úle sa starajú dvaja zamestnanci podniku, ktorí sú aj domáci včelári.



„Pilotne sme minulý rok založili tri mladé včelie rodiny. Po zime je ich menej, no plánujeme ich opäť rozrásť. Vlani bola aj prvá úroda, medu nebolo veľa, ale bol to prvý rok a ani sme neočakávali, že nejaký med navyše bude,“ priblížil pre TASR jeden z dvojice včelárov Karol Batkovič, ktorý pracuje na firemnom oddelení nových projektov.



Fľaštičky s medom po včelej sezóne poslúžili ako originálne firemné prezenty. Úle sú umiestnené na kraji areálu závodu s obmedzeným prístupom pre ľudí. K obťažovaniu zamestnancov včelami podľa ich chovateľov nedochádza.



Zaujímavosťou závodu tiež je, že slúži aj ako domov vtáčích dravcov. Firma pre ne vybudovala hniezda a posedy, takže páry sokola rároha tam už niekoľko rokov vyvádzajú potomstvo. Dravce zároveň slúžia na odplašenie holubov. V rámci podpory biodiverzity došlo aj k obmedzeniu kosenia zelených plôch v areáli.



„Je to súčasť aktivít a snáh o trvalú udržateľnosť a zodpovedný prístup. V našom závode pracuje zhruba 1000 ľudí, ktorí žijú v jeho okolí, takže to, čo robíme pre životné prostredie, robíme v konečnom dôsledku sami pre seba, a chceme, aby aj naši zamestnanci to vnímali týmto spôsobom,“ priblížil prístup spoločnosti manažér kvality, bezpečnosti a životného prostredia Adrián Kašper.



Firma uvádza, že v závode zaviedla aj detailný systém separácie, čím na skládke končí iba zhruba pol percenta jej odpadov, zvyšok je znovu využitý, či už na materiálové a termické zhodnotenie alebo recykláciu. Ďalším opatrením je napríklad eliminácia plastových odpadov z predávaných nápojov. V závode sa tiež využíva odpadové teplo z kompresorov na výrobu stlačeného vzduchu, čo prináša úsporu približne 40 percent z ročnej spotreby zemného plynu na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody.



Závod Magna neďaleko Košíc má rozlohu viac ako 50.000 štvorcových metrov a produkuje dvojspojkové prevodovky a spojky pre viacero automobilových značiek. „Naším dlhodobým plánom je, aby aj budúce produkty nášho závodu smerovali k elektrifikácii v automobilovom priemysle, a tým sa aj my budeme aktívne podieľať na znižovaní emisií CO2 na celom svete,“ uviedla riaditeľka podniku Katarína Vaškovičová.