Výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR vlani zvýšil tržby
Výsledky spoločnosti ovplyvnila stagnácia ekonomiky v Nemecku, ale aj pozastavenie domáceho programu podpory nákupu a inštalácie obnoviteľných zdrojov energie Zelená domácnostiam.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, ktorá sa zaoberá najmä výrobou slnečných kolektorov, zvýšila v roku 2025 tržby o približne 12 %. V roku 2024 dosiahla firma tržby 3,56 milióna eur. Hlavným ťahúňom odbytu zostalo Francúzsko, informoval v stredu vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Tomáš Jančařík.
Spoločnosť pokračovala v úspešnej spolupráci v rámci Hargassner Holding, kde sa podieľa na predaji slnečných kolektorov, komponentov solárneho systému a kotlov na biomasu. V roku 2025 spustila firma aj predaj cenovo dostupnejších kotlov na biomasu.
Výsledky spoločnosti stoja podľa Jančaříka na predaji kolektorov a príslušenstva v oblasti termiky, predaji kotlov na drevo a biomasu od tretích spoločností a kooperáciách pre materskú spoločnosť pri výrobe komponentov do kotlov na biomasu.
V oblasti technologických inovácií bola v roku 2025 dokončená modernizácia linky SKV (selektívnej konverznej vrstvy). Spoločnosť zaviedla nové zariadenie na spracovanie pružinovej ocele a spustila výrobu pružinových ramien pre podávače štiepky do kotlov na biomasu.
