Výrobca smartfónov Foxconn chce začať vyrábať elektrické autá

Tchaj-pej 18. októbra (TASR) - Taiwanská spoločnosť Foxconn Technology Group, zmluvný výrobca smartfónov pre americký koncern Apple a ďalšie svetové značky, predstavila v pondelok plány na výrobu elektromobilov pre svetové automobilky. Pôjde o podobný zmluvný model ako pri smartfónoch.



Ide o významný míľnik, ktorý by mohol posilniť dôveryhodnosť taiwanského výrobcu elektroniky ako vážneho uchádzača o tajný automobilový projekt spoločnosti Apple.



Foxconn v pondelok na svojom podujatí Technology Day predstavil modely SUV a sedan. Sú to koncepčné vozidlá, ktoré plánuje vyrábať skôr pre automobilových zákazníkov ako predávať pod vlastnou značkou.



Sedan Model E, vyvinutý v talianskom dizajnérskom dome Pininfarina, má byť uvedený na trh v roku 2023, informovala spoločnosť. Model E pojme päť osôb a na jedno nabitie má dojazd 750 kilometrov.



Foxconn ako klientov spomenul automobilku Fisker a taiwanskú skupinu Yulong.



Noviny Taiwan News minulý týždeň napísali, že medzi ďalších potenciálnych zákazníkov patrí automobilka Stellantis, ktorá vznikla spojením spoločností Fiat Chrysler a Peugeot, ale Foxconn to nepotvrdil.



Foxconn je najväčší výrobca smartfónov iPhone, čo mu poskytuje výhodu dôveryhodného potenciálneho partnera pre Apple, ktorý zvažuje rozšírenie výroby o automobily.



V rámci svojho posunu k výrobe automobilov Foxconn koncom septembra schválil investíciu 280 miliónov USD (241,38 milióna eur) do kúpy automobilového závodu v Ohiu od startupu Lordstown Motors.



Foxconn Technology Group chce vyrábať autá aj autobusy pre značky v Číne, Severnej Amerike, Európe a na ďalších trhoch, pričom klienti môžu meniť ich vzhľad a vlastnosti.



(1 EUR = 1,1602 USD)