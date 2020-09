Výrobca športového oblečenia Under Armour zruší približne 600 miest

Baltimore 9. septembra (TASR) - Americký výrobca športového oblečenia a obuvi Under Armour zruší približne 600 pracovných miest. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá výrazne zasiahla do financií spoločnosti.



Firma oznámila, že pracovné pozície bude rušiť celosvetovo, pričom výdavky s tým spojené odhaduje na 235 miliónov USD (199,41 milióna eur). Celkové reštrukturalizačné náklady v tomto fiškálnom roku by mali dosiahnuť 550 až 600 miliónov USD, čo v porovnaní s predchádzajúcim odhadom predstavuje rast o 75 miliónov USD.



Firma oznámila program reštrukturalizácie v apríli, iba pár dní po tom, ako sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu musela zatvoriť väčšina obchodov. Under Armour však plánovala reštrukturalizáciu už pred nástupom pandémie a zástupcovia firmy uviedli, že budú musieť svoje prognózy ďalšieho vývoja vzhľadom na nečakanú situáciu v jarných mesiacoch upraviť.



(1 EUR = 1,1785 USD)