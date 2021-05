Výrobca športového oblečenia Under Armour zvýšil tržby o 35 %

Baltimore 4. mája (TASR) - Americký výrobca športovej obuvi a oblečenia Under Armour oznámil za 1. kvartál rast tržieb o 35 % a prekonal očakávania trhov. Výsledky firmy podporil najmä zvýšený dopyt po športovej obuvi a odevoch v USA a Ázii. Spoločnosť zároveň zlepšila odhad vývoja tržieb za celý rok 2021.



Čisté tržby Under Armour dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 1,26 miliardy USD (1,05 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala firma tržby na úrovni 930,2 milióna USD. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so zvýšením tržieb na 1,13 miliardy USD.



V Severnej Amerike sa tržby zvýšili o 32 %. Ešte výraznejšie rástol dopyt po produktoch Under Armour na trhoch mimo Severnej Ameriky, kde tržby vzrástli o 58 %. Výsledky na týchto trhoch podporila najmä Čína.



Spoločnosť následne zlepšila prognózu vývoja tržieb za celý rok. Pôvodne očakávala, že rast tržieb za rok 2021 sa bude pohybovať na hornej úrovni jednociferného pásma, teraz však počíta s tým, že rast bude dosahovať hornú úroveň druhej desiatky.



(1 EUR = 1,2021 USD)