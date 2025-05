Výrobca športového oblečenia Under Armour vykázal stratu

Baltimore 13. mája (TASR) - Americký výrobca športového oblečenia Under Armour vykázal za 4. kvartál minulého obchodného roka stratu vyše 67 miliónov USD, napriek tomu výsledky prekonali očakávania. Lepšie než predpokladané výsledky zaznamenala spoločnosť aj v oblasti tržieb. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.



Firma uviedla, že za 4. kvartál obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od januára do konca marca, zaznamenala stratu 67,5 milióna USD (60,78 milióna eur). Na akciu to predstavuje 16 centov.



Takzvaná upravená strata, teda bez započítania jednorazových položiek, dosiahla na akciu 8 centov. Mierne tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upravenou stratou na akciu na úrovni 9 centov.



Odhady analytikov prekonala spoločnosť aj v oblasti tržieb. Tie vykázala vo 4. kvartáli na úrovni 1,18 miliardy USD, čo oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka predstavuje pokles o 11 %. Analytici však počítali s ešte výraznejším poklesom, a to na 1,16 miliardy USD.



Za celý obchodný rok 2024/2025 zaznamenala spoločnosť Under Armour stratu 201,3 milióna USD. Tržby dosiahli 5,16 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1106 USD)