Výrobca športových odevov Under Armour očakáva rekordné tržby

Baltimore 2. novembra (TASR) - Americký výrobca športového oblečenia a obuvi Under Armour zlepšil prognózu celoročného zisku aj tržieb, pričom v obidvoch ukazovateľoch očakáva rekordné výsledky. Spoločnosť tak urobila po tom, ako oznámila rast zisku a tržieb za 3. kvartál, k čomu prispel zvýšený dopyt po športovom a voľnočasovom oblečení.



Ako firma v utorok informovala, čistý zisk za 3. štvrťrok dosiahol 113,44 milióna USD (97,98 milióna eur), čo na akciu predstavuje 24 centov. Na porovnanie, v rovnakom období pred rokom predstavoval zisk Under Armour 38,95 milióna USD (9 centov/akcia).



Zisk bez započítania mimoriadnych položiek predstavoval na akciu 31 centov. Spoločnosť tak výrazne prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 15 centov.



Tržby Under Armour sa zvýšili o 8 % na 1,5 miliardy USD. V prípade úpravy o kurzové vplyvy rast tržieb dosiahol 6 %. Aj pri tržbách firma prekonala očakávania analytikov. Tí odhadovali tržby na úrovni 1,48 miliardy USD.



V reakcii na kvartálny vývoj spoločnosť zlepšila odhad celoročného zisku aj tržieb, pričom očakáva rekordné výsledky. Upravený zisk na akciu by mal za rok 2021 dosiahnuť približne 74 centov, zatiaľ čo spoločnosť pôvodne počítala so ziskom v rozmedzí od 50 do 52 centov. V prípade tržieb Under Armour najnovšie očakáva ich rast o 25 %. V predchádzajúcej prognóze firma uvádzala, že rast by mal dosiahnuť tesne nad 20 %.



Firma si veľa sľubuje najmä od kľúčového severoamerického trhu, na ktorom by tržby mali vzrásť o takmer 30 %. Vysoký rast tržieb však očakáva aj na medzinárodných trhoch. V ich prípade počíta s rastom o viac než 30 %.



(1 EUR = 1,1578 USD)