Výrobca športových odevov a obuvi Under Armour sa prepadol do straty

Baltimore 6. mája (TASR) - Americký výrobca športového oblečenia a obuvi Under Armour sa za 1. kvartál nečakane prepadol do straty, keď firmu výrazne zasiahli zvýšené náklady na logistiku a nové protipandemické opatrenia v Číne. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Spoločnosť v piatok oznámila, že za prvé tri mesiace roka vykázala stratu 59,61 milióna USD (56,40 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala zisk 77,75 milióna USD. Po úprave o mimoriadne položky vykázala spoločnosť stratu 2,94 milióna USD, čo na akciu predstavuje 0,01 USD. Firma tak výrazne zaostala za očakávaniami, keďže ekonómovia počítali s upraveným ziskom na úrovni 0,06 USD/akcia.



Tržby vzrástli o 3 % na 1,30 miliardy USD. Aj v tomto prípade však spoločnosť zaostala za očakávaniami trhov, čo ovplyvnil najmä vývoj tržieb v Ázii a Tichomorí. V regióne, v ktorom minulý rok generoval Under Armour 15 % tržieb, zaznamenala spoločnosť v 1. kvartáli tohto roka pokles tržieb o 14 %. Pod pokles sa podpísali najmä problémy v dodávateľskom reťazci a nedostatok zamestnancov, čo je do veľkej miery dôsledok nových protipandemických obmedzení v Číne.



(1 EUR = 1,0570 USD)