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Výrobca športových potrieb Puma znížil kvartálnu stratu
Spoločnosť v piatok oznámila, že za obdobie od apríla do konca júna vykázala čistú stratu 72,8 milióna eur.
Autor TASR
Herzogenaurach 31. júla (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi, oblečenia a doplnkov Puma oznámil stratu aj za 2. štvrťrok tohto roka, v porovnaní s rozsahom straty za rovnaké obdobie roka 2025 sú však tohtoročné výsledky omnoho lepšie. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Spoločnosť v piatok oznámila, že za obdobie od apríla do konca júna vykázala čistú stratu 72,8 milióna eur. Na porovnanie, pred rokom predstavovala 247 miliónov eur. Strata na akciu klesla z 1,67 eura na 0,49 eura.
Lepšie sa vyvíjali aj prevádzkové výsledky, aj keď Puma opäť vykázala stratu. Navyše, údaje sú omnoho lepšie, než očakávali analytici. Strata pred úrokmi a zdanením dosiahla 53,1 milióna eur, zatiaľ čo v 2. kvartáli minulého roka predstavovala 109,1 milióna eur. Analytici očakávali, že klesne iba na 68,7 milióna eur. Prispeli k tomu podstatne nižšie výdavky súvisiace s jej programom znižovania nákladov a vplyv refundácie amerických dovozných ciel.
Tržby dosiahli 1,69 miliardy eur. V medziročnom porovnaní klesli o takmer desatinu, Puma však opäť zaznamenala lepšie výsledky, než sa čakalo. Analytici počítali s poklesom tržieb nemeckej spoločnosti na 1,67 miliardy eur.
Spoločnosť v piatok oznámila, že za obdobie od apríla do konca júna vykázala čistú stratu 72,8 milióna eur. Na porovnanie, pred rokom predstavovala 247 miliónov eur. Strata na akciu klesla z 1,67 eura na 0,49 eura.
Lepšie sa vyvíjali aj prevádzkové výsledky, aj keď Puma opäť vykázala stratu. Navyše, údaje sú omnoho lepšie, než očakávali analytici. Strata pred úrokmi a zdanením dosiahla 53,1 milióna eur, zatiaľ čo v 2. kvartáli minulého roka predstavovala 109,1 milióna eur. Analytici očakávali, že klesne iba na 68,7 milióna eur. Prispeli k tomu podstatne nižšie výdavky súvisiace s jej programom znižovania nákladov a vplyv refundácie amerických dovozných ciel.
Tržby dosiahli 1,69 miliardy eur. V medziročnom porovnaní klesli o takmer desatinu, Puma však opäť zaznamenala lepšie výsledky, než sa čakalo. Analytici počítali s poklesom tržieb nemeckej spoločnosti na 1,67 miliardy eur.