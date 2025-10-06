< sekcia Ekonomika
Výrobca spotrebičov značky Tefal zhoršil vyhliadky tržieb aj zisku
Autor TASR
Lyon 6. októbra (TASR) - Francúzska spoločnosť Groupe SEB, svetový producent malých domácich spotrebičov, zhoršil tohtoročné vyhliadky tržieb aj zisku. Ako dôvod uviedla slabší dopyt v Európe a vyčkávací postoj amerických spotrebiteľov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Koncern SEB, do portfólia ktorého patria značky spotrebičov Tefal, Rowenta, Moulinex či Krups, v pondelok oznámil, že tento rok očakáva prevádzkový zisk v rozmedzí od 550 miliónov do 600 miliónov eur. Pôvodne počítal so ziskom na úrovni 700 miliónov až 750 miliónov eur.
Slabšie by v porovnaní s pôvodnými očakávaniami mali byť aj tržby. Firma pôvodne počítala s ich rastom v tomto roku o 2 % až 4 %, teraz predpokladá, že rast bude nulový, maximálne iba veľmi mierny.
V reakcii na zhoršenie celoročného výhľadu klesli akcie spoločnosti o viac než 22 %. Akcie firmy zaznamenali rast najmä v období pandémie nového koronavírusu, keď protipandemické opatrenia prinútili ľudí tráviť veľa času doma a dopyt po domácich spotrebičoch vzrástol. Po skončení pandémie však akcie spoločnosti SEB postupne klesali a len od začiatku tohto roka stratili z pôvodnej hodnoty zhruba 25 %.
Záujem spotrebiteľov v eurozóne po neesenciálnych produktoch v poslednom období klesol, čo sa odrazilo aj na ich výdavkoch v tomto segmente. Spotrebiteľská dôvera v samotnom Francúzsku klesla na najnižšiu úroveň za takmer dva roky.
V Ázii a Južnej Amerike je síce predaj lepší, nedokáže však vykompenzovať negatívne trendy v Európe a USA, uviedla firma SEB v oficiálnom vyhlásení. Pre spoločnosť je kľúčová najmä západná Európa, ktorá sa na tržbách v roku 2024 podieľala zhruba 35 %.
Čo sa týka 3. štvrťroka, SEB očakáva „mierny“ pokles tržieb. Výsledky za 3. kvartál oznámi spoločnosť 23. októbra.
