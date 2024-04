Výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble zvýšil kvartálny zisk

Chicago 19. apríla (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble (P&G) oznámil za 3. štvrťrok obchodného roka 2023/2024 rast zisku, pričom spoločnosť prekonala očakávania trhov. Výsledky do veľkej miery zlepšilo zníženie vstupných nákladov. Na druhej strane, vývoj tržieb bol v porovnaní s očakávaniami horší, za čím je podľa spoločnosti najmä situácia na čínskom trhu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Čistý zisk P&G za 3. štvrťrok 2023/2024, čo predstavuje obdobie od januára do konca marca, dosiahol 3,75 miliardy USD (3,51 miliardy eur). Za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť zisk 3,40 miliardy USD. Navyše, zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol na akciu 1,52 USD, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali tento zisk na úrovni 1,41 USD.



P&G uviedla, že zisk ovplyvnili najmä nižšie výrobné náklady. Spoločnosť najnovšie očakáva, že nižšie náklady by jej mali za rok 2023/2024 priniesť po zdanení 900 miliónov USD. Pôvodne počítala s 800 miliónmi USD.



Tržby za 3. kvartál takisto vzrástli, rast bol však minimálny, navyše, výsledok zaostal za očakávaniami analytikov. Tržby dosiahli 20,20 miliardy USD, zatiaľ čo v 3. kvartáli obchodného roka 2022/2023 predstavovali 20,07 miliardy USD. Analytici pritom počítali s tržbami na úrovni 20,41 miliardy USD. Podľa firmy ich ovplyvnili najmä slabšie spotrebiteľské výdavky v Číne.



Procter & Gamble teraz očakáva, že za celý obchodný rok, ktorý sa skončí v júni, zaznamená rast zisku na akciu o 1 % až 2 %, čo znamená zisk na úrovni 5,96 USD až 6,02 USD/akcia. Pôvodne spoločnosť očakávala pokles tohto zisku o 1 %, prípadne stagnáciu.



(1 EUR = 1,0679 USD)