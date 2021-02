Výrobca spotrebného tovaru Reckitt Benckiser mal rekordný rast tržieb

Londýn 24. februára (TASR) - Britský výrobca spotrebného tovaru Reckitt Benckiser oznámil za minulý rok najprudší rast tržieb vo svojej histórii, k čomu prispela pandémia nového koronavírusu. Tá výrazne zvýšila dopyt po dezinfekčných prostriedkoch, ktoré produkuje aj Reckitt Benckiser. Spoločnosť zároveň oznámila predaj svojej divízie vyrábajúcej ortopedickú obuv Scholl.



Reckitt Benckiser, do ktorého portfólia patria okrem iného značky dezinfekčných výrobkov ako Dettol či Lysol, informoval, že porovnateľné tržby vzrástli v minulom roku o 11,8 % takmer na 14 miliárd libier (16,22 miliardy eur). To je najprudší rast porovnateľných tržieb od vzniku spoločnosti v roku 1999. Napriek tomu firma mierne zaostala za odhadmi ekonómov, ktorí počítali s rastom tržieb o 11,9 %.



Šéf spoločnosti Laxman Narasimhan očakáva, že rast tržieb bude pokračovať, aj keď v menšej miere, prinajhoršom bude rast nulový. Maximálny rast tržieb odhaduje na úrovni 2 %. To je podstatne optimistickejší odhad, než v prípade analytikov, ktorí predpokladajú pokles tržieb o 0,4 %. V strednodobom horizonte počíta britská firma s rastom porovnateľných tržieb v rozmedzí od 4 do 6 %.



Spoločnosť zároveň oznámila, že svoju divíziu Scholl vyrábajúcu ortopedickú obuv predá investičnej spoločnosti Yellow Wood Partners, naopak, od výrobcu farmaceutík pre rehabilitačné a športové účely Performance Health kúpi gél proti bolesti Biofreeze. Ani pri jednej z transakcií Reckitt Benckiser finančné podrobnosti nezverejnil.



Britská spoločnosť okrem toho dodala, že začala prehodnocovať svoj biznis dojčenskej výživy v Číne, ktorý sa na jej celkových tržbách podieľa približne 6 %. Ako uviedla, skúma viaceré možnosti budúceho podnikania v tejto oblasti na čínskom trhu, keďže podobne ako v prípade konkurenčných firiem Danone a Nestlé, aj ona zaznamenáva v poslednom období rastúci tlak domácich výrobcov dojčenskej výživy.



(1 EUR = 0,86308 GBP)