Výrobca švajčiarskych nožov zvažuje presun produkcie do USA

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Chce znížiť vplyv dovozných ciel.

Autor TASR
Zürich 19. augusta (TASR) - Spoločnosť Victorinox, výrobca švajčiarskych armádnych nožov, zvažuje presun časti svojej výroby do Spojených štátov, aby znížila vplyv dovozných ciel. Uviedol to generálny riaditeľ Carl Elsener v rozhovore pre časopis Wirtschaftswoche, ktorý vyšiel v utorok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

„Zvažujeme vykonávanie jednotlivých krokov spracovania priamo na mieste, na konci hodnotového reťazca, ako je konečné čistenie a balenie komerčných nožov,“ povedal Elsener, podľa ktorého to zníži vplyv ciel o 10 % až 15 %.

Švajčiarsko obzvlášť tvrdo zasiahla obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý začiatkom tohto mesiaca zvýšil clá na švajčiarsky dovoz na 39 %. USA sú dôležitým trhom pre švajčiarskych výrobcov strojov, hodiniek či čokolády.

Spoločnosť Victorinox, ktorá vyrába komerčné nože, ako aj známe vreckové nožíky, generuje v USA približne 13 % svojich tržieb. Elsener pre Wirtschaftswoche uviedol, že clá prichádzajú v už aj tak ťažkej dobe. „Silný švajčiarsky frank značne zaťažil našu konkurencieschopnosť a naše marže,“ povedal pre časopis.

Dodal však, že vysoké zásoby v USA zabezpečili, že clá sa produktov spoločnosti Victorinox nedotknú až do začiatku budúceho roka.
