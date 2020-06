Výrobca svietidiel pre automobilky plánuje prepustiť 337 zamestnancov

Bánovce nad Bebravou/Trenčín 5. júna (TASR) - Nemecký výrobca svietidiel pre automobilový priemysel Hella Slovakia signal- lighting, s. r. o., plánuje prepustiť takmer 340 svojich zamestnancov. O prácu má k júlu tohto roka prísť necelých 250 ľudí v Bánovciach nad Bebravou a približne 90 v Trenčíne. Pre TASR to v piatok potvrdil predseda Základnej organizácie odborovej organizácie KOVO Hella Slovakia Michal Nirka i konateľ spoločnosti Thomas Weier. O prepúšťaní budú odbory s firmou ešte rokovať.



"Vzhľadom na obrovský pokles dopytu spôsobený pandémiou COVID-19 a už existujúcu medzeru vo využívaní kapacít v niektorých našich slovenských závodoch, sme nútení zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť náš počet zamestnancov," uviedol Weier.



Spoločnosť podľa neho na konci uplynulého týždňa nahlásila na miestnom úrade práce prepustenie 337 zamestnancov. "Najbližšie týždne využijeme na pozorné sledovanie trhu a výmenu názorov s odbormi. Potrebná personálna úprava začne v júli," doplnil.



Informáciu o personálnych zmenách nahlásili vedúci zamestnanci všetkým pracovníkom v stredu (3. 6.). "Dôjde, žiaľ, k hromadnému prepúšťaniu a dokonca oznámili zamestnancom, že pôjde o približne 340 zamestnancov s tým, že približne 250 by sa malo týkať prevádzky v Bánovciach nad Bebravou a približne 90 v Trenčíne," spresnil Nirka.



Odbory v súvislosti s termínom prepúšťania podľa neho zabezpečujú pre zamestnancov právne poradenstvo a edukačný servis, a to v nadväznosti na formu prepúšťania v podobe výpovede či ukončenia pracovného pomeru dohodou. "V minulosti, keď došlo z dôvodu optimalizácie k prepúšťaniu zamestnancov, zamestnávateľ uprednostňoval dohody. Pokiaľ k dohode nedošlo, doručoval zamestnancom výpoveď," ozrejmil.



Odbory budú ešte s vedením spoločnosti rokovať. "Budúci týždeň v utorok sa uskutočnia ďalšie rokovania s cieľom hľadania nejakých ďalších dodatočných opatrení, ktoré by mohli obmedziť dosah hromadného prepúšťania," avizoval Nirka.



O prepúšťaní informoval ako prvý vo štvrtok (4. 6.) internetový portál Hospodárskych novín. Dodávateľ pre automobilový priemysel zamestnáva v súčasnosti približne 1900 ľudí.