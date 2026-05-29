Výrobca traktorov Equus sa stal súčasťou spoločnosti Essel
Autor TASR
Banská Štiavnica 29. mája (TASR) - Slovenský výrobca nadstavieb - spoločnosť Essel dokončila akvizíciu banskoštiavnickej značky Equus - slovenského výrobcu špeciálnych lesných traktorov. Na svojej webovej stránke o tom informuje spoločnosť Essel s tým, že Equus sa tak oficiálne stane súčasťou výrobného programu spoločnosti SL Slovakia.
Spojenie dvoch silných slovenských značiek predstavuje podľa Esselu dôležitý strategický krok smerom k ďalšiemu rastu, technologickému rozvoju a posilneniu ich medzinárodnej pozície.
„Táto akvizícia vytvára priestor pre významné synergie vo výrobe, logistike, riadení, výskume a vývoji. Optimalizácia výrobných kapacít a integrácia vývojových tímov urýchlia inovácie a zvýšia efektívnosť pri reagovaní na potreby zákazníkov po celom svete,“ konštatuje spoločnosť.
