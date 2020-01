Výrobca trupov pre Boeing 737 MAX plánuje zrušiť takmer 3000 miest

Wichita 10. januára (TASR) - Spoločnosť Spirit Aerosystems, kľúčový dodávateľ komponentov pre Boeing 737 MAX, plánuje zrušiť takmer 3000 pracovných miest. Dôvodom je, že lietadlá sú uzemnené dlhšie, než sa pôvodne očakávalo, čo Boeing prinútilo pozastaviť produkciu týchto strojov a následne musel rovnaký krok urobiť aj výrobca komponentov.



Spirit Aerosystems, ktorý pre 737 MAX vyrába trupy, v piatok informoval, že plánuje zrušiť približne 2800 pracovných pozícií. Ako firma dodala, toto rozhodnutie musela urobiť, keďže stále nie je známe, kedy by sa lietadlo 737 MAX mohlo vrátiť do prevádzky.



Regulačné úrady stiahli lietadlo z oblohy v marci minulého roka, keď v relatívne krátkom časovom rozpätí havarovali dva stroje tohto typu. Po páde lietadla indonézskej spoločnosti Lion Air v októbri 2018 sa v marci 2019 zrútilo po vzlete z letiska v Addis Abebe lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines. Na palubách obidvoch strojov zahynulo takmer 350 ľudí. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) dodnes nepovolil návrat 737 MAX do prevádzky a nie je známe, kedy sa tak stane.



"Toto nie je správa, s ktorou som chcel prísť, a viem, že to nie je správa, ktorú by ste chceli počuť," povedal v piatok zamestnancom šéf Spirit Aerosystems Tom Gentile. "Pokračujúce udržiavanie lietadiel 737 MAX na zemi a pozastavenie produkcie však vytvorilo pre nás veľmi zložitú situáciu," dodal.



Firma už v decembri informovala, že zastavuje výrobu trupov 737 MAX. Urobila tak iba pár dní po tom, ako Boeing oznámil, že od januára na určitý čas zastaví produkciu týchto lietadiel. Už vtedy analytici upozornili, že rušenie pracovných miest nenechá na seba dlho čakať.



Firma Spirit patrí k najviac poškodeným spoločnostiam v dôsledku pozastavenia výroby 737 MAX, keďže toto lietadlo zabezpečuje až polovicu z jej ročných tržieb. Tak ako Boeing, aj Spirit zastavil výrobu trupov pre 737 MAX od januára tohto roka.