Výrobca turbín Vestas sa v roku 2023 vrátil k zisku

Kodaň 7. februára (TASR) - Dánsky výrobca veterných turbín Vestas sa v minulom roku 2023 vrátil k zisku. Jeho objednávky vzrástli, aj keď toto odvetvie zápasí v Európe s problémami. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Spoločnosť Vestas Wind Systems v stredu oznámila, že za finančný rok 2023 dosiahla zisk 78 miliónov eur po strate 1,57 miliardy eur v predchádzajúcom roku 2022.



Zisk na akciu bol 10 centov v porovnaní so stratou 1,6 eura pred rokom. Marža EBIT pred mimoriadnymi položkami dosiahla 1,5 % v porovnaní so zápornými 8 % v roku 2022.



Tržby Vestas sa v roku 2023 zvýšili na 15,38 miliardy eur zo 14,49 miliardy eur rok predtým. Prispeli k tomu vyššie ceny aj pokračujúci rast v sektore služieb.



Hodnota objednávok sa vyšplhala na 18,5 miliardy eur z 11,9 miliardy eur pred rokom.



V Európe pritom sektor veternej energie vlani zápasil s problémami aj napriek rastúcemu dopytu po čistej energii. Dôvodom boli vyššie ceny materiálov, pretrvávajúce ťažkosti v dodávateľskom reťazci a silná konkurencia z Číny.



Pri pohľade do budúcnosti Vestas v roku 2024 očakáva tržby v pásme 16 až 18 miliárd eur vrátane príjmov zo služieb a maržu EBIT pred špeciálnymi položkami v rozmedzí 4 až 6 %.



Celkové investície by mali v roku 2024 dosiahnuť približne 1,2 miliardy eur.



Odhaduje tiež, že segment služieb vygeneruje zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) a pred mimoriadnymi položkami v rozsahu od 800 až 880 miliónov eur.