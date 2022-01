Výrobca veterných turbín Siemens Gamesa skĺzol v 1. kvartáli do straty

Zamudio 21. januára (TASR) - Španielsko-nemecký výrobca veterných turbín Siemens Gamesa sa v 1. kvartáli obchodného roka 2021/2022 prepadol do straty vyše 300 miliónov eur, pod čo sa podľa spoločnosti podpísali zvýšené náklady na suroviny. Spoločnosť zároveň už tretíkrát za menej než deväť mesiacov oznámila zhoršenie prognózy na celý obchodný rok 2021/2022, čo sa odrazilo aj na vývoji akcií jej materskej firmy, ako aj konkurencie.



Siemens Gamesa oznámila za 1. kvartál 2021/2022, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, stratu na úrovni 309 miliónov eur. Dôvodom je vysoký rast nákladov, najmä cien ocele, ako aj pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci. Tie budú podľa predstaviteľov firmy pretrvávať dlhšie než pôvodne predpokladali.



Spoločnosť zároveň uviedla, že v súčasnosti očakáva za celý rok 2021/2022 ziskovú maržu maximálne na úrovni 1 %. Pôvodne počítala s tým, že sa bude pohybovať v rozmedzí od 1 % do 4 %. Akcie firmy kótované na burze v Madride klesli až o 16 % na najnižšiu úroveň od júla 2020 a stiahli so sebou aj akcie materskej spoločnosti Siemens Energy. Tie klesli o 14 %.



Na nepriaznivé prognózy firmy Siemens Gamesa reagovali aj akcie ďalších výrobcov veterných turbín, ako sú dánska Vestas či nemecký výrobca Nordex. Akcie spoločnosti Vestas zaznamenali v piatok pokles o 8 % a firmy Nordex o 7 %.