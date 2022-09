Výrobca veterných turbín Siemens Gamesa zruší 2900 pracovných miest

Madrid/Berlín 29. septembra (TASR) - Nemecko-španielsky výrobca veterných turbín Siemens Gamesa vo štvrtok oznámil, že plánuje zrušiť 2900 pracovných miest, väčšinou v Európe, v snahe o návrat k ziskovosti. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



V rámci Európy zruší spoločnosť 800 pracovných miest v Dánsku, 475 v Španielsku, 300 v Nemecku a 50 v Spojenom kráľovstve, uvádza sa vo vyhlásení.



Najväčší svetový výrobca pobrežných turbín sa tak snaží ukončiť straty. Tie prinútili jeho materskú spoločnosť Siemens Energy, aby v máji predložila ponuku na prevzatie zhruba tretinového podielu vo firme, ktorý ešte nevlastní, a pokúsila sa ju ozdraviť. Teraz čaká na konečné schválenie tohto kroku od regulačného úradu v Madride, kde bola spoločnosť Siemens Gamesa kótovaná na burze v roku 2017.



Generálny riaditeľ Jochen Eickholt v utorok (27. 9.) povedal, že spoločnosť sa v priebehu nasledujúcich mesiacov pokúsi vyriešiť hlavné problémy so svojím vlajkovým modelom pobrežných veterných turbín. Varoval však, že desať až 15 stratových projektov zostane brzdou firmy až do roku 2024.



"Toto je presne to, čo potrebujeme, aby sme otočili naše podnikanie a vrátili ho k ziskovosti," uviedol Eickholt v správe zamestnancom.