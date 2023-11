Výrobca veterných turbín Vestas sa v 3. štvrťroku vrátil k zisku

Kodaň 8. novembra (TASR) - Dánsky výrobca veterných turbín Vestas v stredu oznámil návrat k zisku v 3. štvrťroku 2023, pričom jeho objednávky sa viac ako zdvojnásobili, aj keď tento sektor v Európe zápasí s problémami. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Spoločnosť zaznamenala za tri mesiace do konca septembra 2023 čistý zisk 29 miliónov eur v porovnaní so stratou 147 miliónov eur za rovnaké obdobie minulého roka. Jej tržby v 3. štvrťroku vzrástli o vyše 11 % na 4,35 miliardy eur.



Príjem objednávok dosiahol v uplynulom štvrťroku 4502 megawattov (MW), čo predstavuje medziročný nárast o 138 %.



Spoločnosť Vestas, ktorá na konci sledovaného obdobia zamestnávala takmer 30.000 ľudí, upravila svoje prognózy na rok 2023 a teraz očakáva, že tržby za tento rok sa budú pohybovať v rozmedzí 14,5 miliardy až 15,5 miliardy eur.



V Európe pritom zažíva sektor veternej energie ťažké časy aj napriek rastúcemu dopytu po čistej energii. Dôvodom sú vyššie ceny materiálov, pretrvávajúce problémy v dodávateľskom reťazci a silná konkurencia z Číny.



Európsky rival Vestas, koncern Siemens Energy, koncom októbra uviedol, že rokuje s nemeckou vládou o získaní finančnej pomoci, keďže zápasí so stratami.