Výrobca veterných turbín Vestas skĺzol do straty,tržby prudko vzrástli

Kodaň 11. augusta (TASR) - Dánsky výrobca veterných turbín Vestas oznámil za 2. kvartál prepad do straty. Na druhej strane, tržby výrazne vzrástli a spoločnosť opäť zverejnila celoročný výhľad. Výsledkom bol rast ceny akcií firmy na rekordnú úroveň.



Najväčší producent veterných turbín na svete v utorok informoval, že za 2. štvrťrok zaznamenal stratu 5 miliónov eur. V rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahla firma zisk 90 miliónov eur. Dôvodom skĺznutia do straty boli najmä jednorazové vysoké náklady na opravy a úpravy lopatiek starších turbín. Spoločnosť však zároveň dodala, že vyššie náklady jej spôsobila aj pandémia nového koronavírusu, a to najmä v oblasti dopravy.



Tržby však zaznamenali výrazné zvýšenie. Ako firma zverejnila, dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie stále rastie a objednávky na turbíny a servisné kontrakty zaznamenali rekordnú úroveň. Tržby za 2. štvrťrok dosiahli 3,53 miliardy eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 67 %.



V reakcii na priaznivý vývoj tržieb spoločnosť zároveň v utorok opätovne zverejnila vyhliadky na celý rok. Vestas oznámil, že tak ako pred nástupom koronakrízy aj teraz očakáva za celý rok 2020 tržby na úrovni 14 až 15 miliárd eur. Firma túto prognózu zverejnila pôvodne vo februári, neskôr ju pre nástup pandémie nového koronavírusu zrušila.



Táto informácia sa odrazila na vývoji ceny akcií. Po zverejnení výsledkov vyskočila cena akcie Vestasu o 8,1 % na rekordných viac než 915 dánskych korún (122,85 eura). Od začiatku roka vzrástla cena akcií spoločnosti o takmer tretinu.



(1 EUR = 7,4479 DKK)











12 dan mia