Výrobca veterných turbín Vestas vykázal v 2. štvrťroku stratu

Kodaň 14. augusta (TASR) - Dánska spoločnosť Vestas, najväčší výrobca veterných turbín na svete, v druhom štvrťroku prehĺbil straty v dôsledku slabých tržieb, aj keď objednávky oproti predchádzajúcemu roku vzrástli. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Spoločnosť v stredu oznámila, že jej strata za tri mesiace do konca júna 2024 bola vo výške 156 miliónov eur v porovnaní so stratou 115 miliónov eur v rovnakom období minulého roka. Strata pred zdanením sa zvýšila na 230 miliónov eur zo sumy 130 miliónov eur. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) klesol na 40 miliónov eur zo 134 miliónov eur v druhom kvartáli minulého roka.



V druhom štvrťroku spoločnosť Vestas dosiahla tržby vo výške 3,3 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 3,9 %. Nové objednávky v objeme 3,6 gigawattov v hodnote 4,4 miliardy eur boli v medziročnom porovnaní vyššie o 54 %.



Vestas zhoršil prognózu celoročnej prevádzkovej marže aj hornej hranice v prípade celoročných tržieb. Čo sa týka prevádzkovej marže spoločnosť očakáva, že v roku 2024 dosiahne od 4 % do 5 %, zatiaľ čo pôvodný odhad uvádzal 4 % až 6 %. Tržby odhaduje na úrovni od 16,5 miliardy do 17,5 miliardy eur. Pôvodne firma počítala s tržbami v rozpätí od 16 miliárd do 18 miliárd eur.